 
مباشر

الكونغرس يخاطب آبل وغوغل بشأن خصوصية المستخدمين

العالم الرقمي

الكونغرس يخاطب آبل وغوغل بشأن خصوصية المستخدمين
youtube/ Financial Times
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khzv

وجه أعضاء من الكونغرس الأمريكي خطابات إلى المسؤولين عن شركتي آبل وغوغل، طالبوا فيها بتقديم توضيحات تتعلق بخصوصية مستخدمي الهواتف الذكية.

ووجهت الخطابات إلى كل من المدير التنفيذي لآبل، تيم كوك، والمدير العام لشركة Alphabet المالكة لغوغل، لاري بيج، طالب فيها أعضاء الكونغرس بتقديم توضيحات فيما إذا كانت الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وIOS تقوم بإرسال موقع مستخدم الهاتف إلى غوغل وآبل دون علمه. وما إذا كانت تلك الهواتف قادرة على إرسال بيانات المستخدم أو موقعه في حال اتصالها بشبكات الـWi-Fi أو الـBluetooth حتى إذا انتزع المستخدم بطاقة الاتصال SIM من داخلها.

إقرأ المزيد
آبل تحصن هواتفها بتقنيات جديدة

وتأتي تلك المطالبات على إثر الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي أكدت أن الهواتف الذكية تقوم بإرسال البيانات التي تتعلق بموقع المستخدم إلى غوغل وآبل حتى ولو قام المستخدم بتعطيل خاصية تحديد المواقع عبر GPS.

المصدر: فيستي+ وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا