الكونغرس يخاطب آبل وغوغل بشأن خصوصية المستخدمين

وجه أعضاء من الكونغرس الأمريكي خطابات إلى المسؤولين عن شركتي آبل وغوغل، طالبوا فيها بتقديم توضيحات تتعلق بخصوصية مستخدمي الهواتف الذكية.

ووجهت الخطابات إلى كل من المدير التنفيذي لآبل، تيم كوك، والمدير العام لشركة Alphabet المالكة لغوغل، لاري بيج، طالب فيها أعضاء الكونغرس بتقديم توضيحات فيما إذا كانت الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وIOS تقوم بإرسال موقع مستخدم الهاتف إلى غوغل وآبل دون علمه. وما إذا كانت تلك الهواتف قادرة على إرسال بيانات المستخدم أو موقعه في حال اتصالها بشبكات الـWi-Fi أو الـBluetooth حتى إذا انتزع المستخدم بطاقة الاتصال SIM من داخلها.

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وتأتي تلك المطالبات على إثر الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي أكدت أن الهواتف الذكية تقوم بإرسال البيانات التي تتعلق بموقع المستخدم إلى غوغل وآبل حتى ولو قام المستخدم بتعطيل خاصية تحديد المواقع عبر GPS.

المصدر: فيستي+ وكالات