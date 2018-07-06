 
مباشر

ماسح الأصابع يحافظ على خصوصية صاحب الهاتف حتى بعد وفاته!

العالم الرقمي

ماسح الأصابع يحافظ على خصوصية صاحب الهاتف حتى بعد وفاته!
pexels/Oliur Rahman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh0z

طور باحثون من جامعة كوريا الجنوبية ماسح الأصابع في الهواتف الذكية، وجعلوه يتعرف ليس فقط على بصمة صاحب المحمول بل على درجة حرارة جسمه.

إقرأ المزيد
هل أصبح بالإمكان اختراق أي جهاز آيفون؟!

وستحدد التقنية الجديدة التي توصل إليها علماء المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، درجة حرارة جسم صاحب الهاتف الذكي، فإذا كانت تتراوح ما بين 30 إلى 45 درجة مئوية فسيلغى القفل ويتمكن المستخدم من استعمال محموله.

وإذا سجلت التقنية المطورة لماسح الأصابع درجة حرارة أقل من المحددة، فإن الهاتف الذكي لن يعمل لأن الإنسان لا يعيش في درجة حرارة أقل من المحددة، وبهذا يتم إفشال محاولات اللصوص والمحتالين بدخول العالم الرقمي لأي شخص كونه يحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية والمالية في آن واحد.

وسيؤمن ماسح الأصابع المطور حماية عالية الدقة من كل محاولات التجسس والتلصص. لكن المطورين نبهوا إلى أن هذه التقنية ستعيق عمل مكتب التحقيقات الفدرالي في أمريكا، والذي يستخدم أصابع الموتى لفتح هواتفهم والوصول إلى بياناتهم.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منافسة شرسة بين أبل وغوغل ومايكروسوفت سنشهدها خلال ما تبقى من 2018 (فيديو)