ماسح الأصابع يحافظ على خصوصية صاحب الهاتف حتى بعد وفاته!

طور باحثون من جامعة كوريا الجنوبية ماسح الأصابع في الهواتف الذكية، وجعلوه يتعرف ليس فقط على بصمة صاحب المحمول بل على درجة حرارة جسمه.

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وستحدد التقنية الجديدة التي توصل إليها علماء المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا، درجة حرارة جسم صاحب الهاتف الذكي، فإذا كانت تتراوح ما بين 30 إلى 45 درجة مئوية فسيلغى القفل ويتمكن المستخدم من استعمال محموله.

وإذا سجلت التقنية المطورة لماسح الأصابع درجة حرارة أقل من المحددة، فإن الهاتف الذكي لن يعمل لأن الإنسان لا يعيش في درجة حرارة أقل من المحددة، وبهذا يتم إفشال محاولات اللصوص والمحتالين بدخول العالم الرقمي لأي شخص كونه يحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية والمالية في آن واحد.

وسيؤمن ماسح الأصابع المطور حماية عالية الدقة من كل محاولات التجسس والتلصص. لكن المطورين نبهوا إلى أن هذه التقنية ستعيق عمل مكتب التحقيقات الفدرالي في أمريكا، والذي يستخدم أصابع الموتى لفتح هواتفهم والوصول إلى بياناتهم.

المصدر: لايف. رو