هواتف سامسونغ ترسل صور المستخدمين دون علمهم!

كشف موقع "Gizmodo" عن شكاوى بعض مستخدمي أجهزة سامسونغ من أن هواتفهم تقوم بإرسال صورهم لجهات الاتصال الموجودة في أجهزتهم دون علمهم.

وأكد أحد مستخدمي منصة "Reddit" الشهيرة أن هاتف سامسونغ الخاص به قام بإرسال معرض الصور الموجود في هاتفه بالكامل إلى صديقته، كما ذكر مستخدم آخر أن جهازه قام بإرسال صور مخزنة فيه إلى إحدى جهات الاتصال دون علمه.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الأجهزة التي تسببت بتلك المشكلة كانت بضعة هواتف من نوع "Galaxy S9" و"Galaxy S9 Plus" التي أطلقتها سامسونغ مؤخرا، وتمت عملية تسريب الصور عبر تطبيق "رسائل سامسونغ".

ومن جانبها، علقت شركة سامسونغ على الموضوع وأكدت أنها على دراية بالمشكلة، وأن الفنيين في الشركة يعملون على إصلاحها حاليا، ونصحت عملاءها الذين لاحظوا ظهور هذا الخلل بالاتصال بها عبر "1-800-SAMSUNG" المخصص للدعم الفني.

المصدر: وكالات