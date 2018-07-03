فيسبوك تعترف بخطأ أوقف عمل "القوائم السوداء"!

أعلن موقع فيسبوك عن نيته إخطار بعض المستخدمين بخطأ أدى إلى وقف عمل "القوائم السوداء" التي استخدموها لحظر بعض الأشخاص في حساباتهم على الموقع.

وأكد القائمون على فيسبوك "أن الخطأ البرمجي أثّر على نحو 800 ألف حساب، في الفترة ما بين 29 مايو و5 حزيران الفائتين، وتسبب بإلغاء حظر بعض الأشخاص الموجودين في القوائم السوداء".

Blocking tools are critical for victims of stalking & abuse. Even a small fail here shakes trust in Facebook, and the blog post gives no explanation of how the bug happened https://t.co/a3AH1iOmxr — Josh Constine (@JoshConstine) 2 июля 2018 г.

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من جانبها، قالت المسؤولة عن أمن المعلومات والخصوصية في فيسبوك، إيرين إيغان، إن "بعض المستخدمين المحظورين لم يتمكنوا من رؤية جميع مشاركات الشخص الذي قام بحظرهم، ولكنهم اطلعوا على منشورات شاركها هذا الشخص مع جمهور أوسع مثل الصور التي شاركها مع أصدقاء الأصدقاء.. نعلم أن القدرة على حظر شخص ما تعتبر هامة بالنسبة للمستخدمين، ونود أن نعتذر ونفسر ما حدث".

وأوضحت إيغان أن الفنيين في فيسبوك أصلحوا الخطأ البرمجي المذكور، وأن الـ "القوائم السوداء" لدى المستخدمين عادت إلى وضعها الطبيعي.

المصدر: تاس