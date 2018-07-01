آسوس تطرح هاتفا ذكيا يعمل 48 ساعة دون الحاجة لشحنه!
أطلقت شركة آسوس مؤخرا هاتف "ZenFone Max Pro" بمواصفات منافسة وسعر لا يتجاوز 260 دولارا.
وزود الهاتف بهيكل معدني أنيق ومتين، وشاشة بمقاس 6 بوصات ودقة عرض (2160х1080) بيكسل وأبعاد 18:9، ومنفذين لبطاقات الاتصال.
كما طرح الجهاز بنسختين بمعالج "Snapdragon 636" ومعالج رسوميات "Adreno 509"، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K UHD، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل ليومين متتاليين.
وجاءت النسخة الأولى من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، أما النسخة الأكثر تطورا فجاءت بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت باستعمال بطاقات ذاكرة خارجية.
المصدر: فيستي