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آسوس تطرح هاتفا ذكيا يعمل 48 ساعة دون الحاجة لشحنه!

العالم الرقمي

آسوس تطرح هاتفا ذكيا يعمل 48 ساعة دون الحاجة لشحنه!
youtube/ASUS
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أطلقت شركة آسوس مؤخرا هاتف "ZenFone Max Pro" بمواصفات منافسة وسعر لا يتجاوز 260 دولارا.

وزود الهاتف بهيكل معدني أنيق ومتين، وشاشة بمقاس 6 بوصات ودقة عرض (2160х1080) بيكسل وأبعاد 18:9، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

كما طرح الجهاز بنسختين بمعالج "Snapdragon 636" ومعالج رسوميات "Adreno 509"، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K UHD، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل ليومين متتاليين.

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وجاءت النسخة الأولى من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، أما النسخة الأكثر تطورا فجاءت بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت باستعمال بطاقات ذاكرة خارجية.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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