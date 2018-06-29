يوتيوب تتيح متابعة فيديوهاتها بالتزامن مع استخدام تطبيقات أخرى

أتاحت منصة يوتيوب ميزة جديدة يطلق عليها "صورة داخل صورة" (PiP)، لجميع مستخدمي نظام التشغيل أندرويد بشكل مجاني.

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ولن يضطر المستخدمون لدفع أي مقابل مادي للحصول على هذا الميزة التي كانت متاحة فقط لدى مشتركي "YouTube Premium" و"YouTube Red"، إلا أنها تقتصر حاليا على مستخدمي يوتيوب في الولايات المتحدة فقط.

وسيتمكن مستخدمو أندرويد أوريو، الذي يستحوذ على 5.7% فقط من أجهزة أندرويد المستخدمة حاليا، من الحصول على هذه الميزة، فيما تخطط الشركة المملوكة لغوغل لإتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين، إلا أنه سيتعين عليهم الانتظار لفترة طويلة من الوقت.

وتسمح ميزة "صورة داخل صورة" بمشاهدة فيديوهات يوتيوب أثناء استخدام تطبيقات أخرى دون أي مشاكل في الانقطاع.

كما أشارت الشركة إلى أن الخدمة الجديدة المجانية لا تدعم الفيديوهات التي تتضمن محتوى موسيقيا، وسيتمتع بهذا الخيار أعضاء "YouTube Premium" فقط.

YouTube picture-in-picture rolling out more widely in the US for non-Red/Premium users https://t.co/RFQskyt6Knpic.twitter.com/TkXnPfgVeI — XDA Developers (@xdadevelopers) June 26, 2018

واكتشفت هذه الميزة لأول مرة، بواسطة موقع "xda-developers"، داخل تطبيق يوتيوب العادي.

ويمكن الحصول عليها عن طريق قسم "الإعدادات" في تطبيق يوتيوب، ومن ثم يمكن النقر على زر PiP في الشاشة الرئيسية، وسيتقلص حجم الفيديو ويتحول إلى صورة مصغرة، يمكن سحبها إلى أي مكان في الشاشة، ما يتيح متابعة الفيديو ضمن التطبيقات الأخرى.

المصدر: بي جي آر