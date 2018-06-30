طريقة جديدة لسرقة أموال أصحاب هواتف أندرويد!

أعلن خبراء شركة "McAfee‎" عبر موقعها الإلكتروني عن اكتشاف أكثر من 10 تطبيقات ضارة بالهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد في متجر "Google Play‎".

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وقال الأخصائيون إن قراصنة من مجموعة "AsiaHitGroup" هم الذين تمكنوا من التسلل وزراعة برامج ضارة في المتجر، وأدخلوا فيروسا تحت اسم "Sonvpay"، يتسلل عبر إشعارات صامتة. فبعد أن يثبت التطبيق، يرسل تنبيها للمستخدمين حول تحديث يخفي تحت زره اشتراكا "مقنعا" بخدمات مدفوعة.

ولكي لا يشعر مستخدمو الهواتف الذكية بهذه المصيدة، يستخدم الهاكرز تقنيات لا تتطلب تأكيد التحديث أو الإبلاغ عن المدفوعات عبر رسائل "SMS".

ويسمح هذا التسلل الخطير للهاكرز بسحب النقود مباشرة من حساب الهاتف، وفي الوقت نفسه، لن يجد المستخدمون أي أثر لعملية الاحتيال هذه عبر تاريخ الرسائل المرسلة.

المصدر: نوفوستي