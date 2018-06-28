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قاعدة "بايكونور" الفضائية تبدأ باستخدام الوثائق الرقمية

العالم الرقمي

قاعدة
Ria.ru Aleksy Filippov
إطلاق صاروخ من قاعدة "بايكونور"
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صرح مصدر في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية بأن رؤساء أطقم إعداد الصواريخ للإطلاق تلقوا تعليمات باستخدام الحواسب اللوحية لإنجاز التقارير عن جاهزية الصاروخ وأنظمته للإطلاق.

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وقال المصدر في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن رواد الفضاء الروس يستخدمون منذ أعوام الحواسب اللوحية عند تلقي دورات للتحليق على متن مركبات "سويوز" والمحطة الفضائية الدولية، بدلا من استخدام الوثائق الورقية. وإضافة إلى ذلك يستخدم رواد الفضاء الحواسب اللوحية للتعامل مع مركز مولتيميديا في المحطة الفضائية.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر يعد ضرورة ملحة قبل البدء بعملية إطلاق الأقمار الاصطناعية التابعة لنظام "OneWeb" البريطاني  بواسطة صواريخ "بروتون" و"سويوز" الروسية.

المصدر: نوفوستي

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