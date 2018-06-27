إنستغرام يتيح محادثات الفيديو الجماعية وميزات أخرى مثيرة

أعلنت فيسبوك خلال مؤتمر "F8" للمطورين عن مجموعة كاملة من الميزات الجديدة على تطبيق إنستغرام، والتي قد يكون لها تأثير كبير على إظهار الطابع الاجتماعي لتطبيق مشاركة الصور.

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وبدءا من الثلاثاء 26 يونيو الجاري، وعقب إطلاق منصة IGTV الجديدة عبر إنستغرام، ستصل جميع الميزات الجديدة على نظامي iOS وأندرويد، ويشمل ذلك ميزة المحادثات عبر الفيديو، فضلا عن مجموعة من الفلاتر المميزة.

ويمكن بدء محادثات الفيديو عن طريق أيقونة ستظهر في أعلى التطبيق ضمن قسم الرسائل "Instagram Direct"، حيث سيصبح المستخدم قادرا على إجراء مكالمات الفيديو ليس فقط مع شخص واحد، وإنما مع جماعة يمكن أن تضم 4 أشخاص في آن واحد، وبشكل سلس وسهل مثلما الحال مع مسنجر فيسبوك.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام في إنستغرام هو فلاتر وتأثيرات الكاميرا الجديدة "AR filters" المخصصة للقصص. كما تتيح شركة إنستغرام لأطراف ثالثة وللمرة الأولى، إنشاء هذه الفلاتر، والتي ستتوفر حصرا في الوقت الحالي للمستخدمين الذين يتابعون حسابات المغنية أريانا غراندي و"Buzzfeed" وليزا كوشي، وبابي أريل وحساب رابطة كرة السلة الأمريكية، حيث ستظهر التأثيرات لمن يتابع أو سيتابع تلك الحسابات حاليا.

How to Call People on Instagram? (New Video Chat feature) https://t.co/HISprtGT6Epic.twitter.com/JHoOwEoPkA — Steph L Lee (@Steph1lee) June 27, 2018

Instagram’s Video Chat Feature Rolling Out Today https://t.co/2byqkHurK0pic.twitter.com/0HTkYZ9sWb — Car Parts and More (@repuestosjuanch) June 26, 2018

وأضافت الشركة أيضا طريقة جديدة لتصفح المحتوى والحسابات على صفحة الاستكشاف "Explorer"، بحيث يمكن جعل التصفح أكثر خصوصية، وتحديد نوعية المحتوى الذي يريد كل مستخدم مشاهدته.

المصدر: ذي فيرج