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إنستغرام يتيح محادثات الفيديو الجماعية وميزات أخرى مثيرة

العالم الرقمي

إنستغرام يتيح محادثات الفيديو الجماعية وميزات أخرى مثيرة
Gettyimages.ru Instagram
إنستغرام يتيح محادثات الفيديو الجماعية
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أعلنت فيسبوك خلال مؤتمر "F8" للمطورين عن مجموعة كاملة من الميزات الجديدة على تطبيق إنستغرام، والتي قد يكون لها تأثير كبير على إظهار الطابع الاجتماعي لتطبيق مشاركة الصور.

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إنستغرام ينافس يوتيوب بمنصة "IGTV" الجديدة إنستغرام تنافس يوتيوب بمنصة "IGTV" الجديدة

وبدءا من الثلاثاء 26 يونيو الجاري، وعقب إطلاق منصة IGTV الجديدة عبر إنستغرام، ستصل جميع الميزات الجديدة على نظامي iOS وأندرويد، ويشمل ذلك ميزة المحادثات عبر الفيديو، فضلا عن مجموعة من الفلاتر المميزة.

ويمكن بدء محادثات الفيديو عن طريق أيقونة ستظهر في أعلى التطبيق ضمن قسم الرسائل "Instagram Direct"، حيث سيصبح المستخدم قادرا على إجراء مكالمات الفيديو ليس فقط مع شخص واحد، وإنما مع جماعة يمكن أن تضم 4 أشخاص في آن واحد، وبشكل سلس وسهل مثلما الحال مع مسنجر فيسبوك.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام في إنستغرام هو فلاتر وتأثيرات الكاميرا الجديدة "AR filters" المخصصة للقصص. كما تتيح شركة إنستغرام لأطراف ثالثة وللمرة الأولى، إنشاء هذه الفلاتر، والتي ستتوفر حصرا في الوقت الحالي للمستخدمين الذين يتابعون حسابات المغنية أريانا غراندي و"Buzzfeed" وليزا كوشي، وبابي أريل وحساب رابطة كرة السلة الأمريكية، حيث ستظهر التأثيرات لمن يتابع أو سيتابع تلك الحسابات حاليا.

وأضافت الشركة أيضا طريقة جديدة لتصفح المحتوى والحسابات على صفحة الاستكشاف "Explorer"، بحيث يمكن جعل التصفح أكثر خصوصية، وتحديد نوعية المحتوى الذي يريد كل مستخدم مشاهدته.

المصدر: ذي فيرج

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