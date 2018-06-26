خرائط جديدة ومبتكرة تكشف حقيقة عالمنا! (فيديو)

انطلق مؤخرا موقع إلكتروني يسمح لزواره بالاطلاع على خرائط تفاعلية لعالمنا، تبرز الكثير من البيانات المهمة والمتلاحقة، بطريقة مبتكرة وغير مألوفة .

وأظهر مقطع فيديو متداول لمحة عن مكامن وخصائص الخرائط الجديدة والتفاعلية لموقع "Earth Time"، والتي تصف كل الظواهر البيئية والصناعية والديموغرافية التي حدثت وتحدث حتى اليوم.

ويظهر الفيديو تصويرا بالخرائط لحركة الهجرة واللجوء منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، والتي اندفعت معظم موجاتها نحو القارة الأوروبية، ومن ثم حركة النزوح الكبيرة من سوريا والعراق في الست سنوات الماضية، نتيجة للحروب الدائرة فيهما.

كما يصور الفيديو مدى خطورة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض وتأثيره على ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، إذ يظهر التأثير جليا على ولاية فلوريدا الأمريكية، حسب الخريطة الظاهرة.

ويظهر مع نهاية الفيديو إشعاع الأضواء الأرضية في فترات الليل، ومن ثم تحليل لهجرة الناس ونسبة اكتظاظ المدن العالمية بالاعتماد على تغير توهج هذه الأضواء وتغير موقعها الجغرافي.

وعند الانتهاء من المشاهدة، سيتمكن المتابع من استكشاف مدى سرعة وديناميكية التغيرات البيئية والديموغرافية والاقتصادية التي يمر بها كوكب الأرض، ومدى تأثيرها على مستقبل البشر ككل.

المصدر: BBC

قتيبة دعبول