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واتس آب يختبر ميزة جديدة لإخفاء الصور والفيديوهات

العالم الرقمي

واتس آب يختبر ميزة جديدة لإخفاء الصور والفيديوهات
Reuters Dado Ruvic
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق واتس آب يختبر ميزة فريدة لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو المستلمة من معرض الوسائط في الهاتف.

وتتوفر هذه الميزة حاليا في نسخة "بيتا" الجديدة من واتس آب، وفي حال نجاحها، من المفترض أن تتاح لجميع مستخدمي التطبيق على الأجهزة والهواتف الذكية.

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ولتفعيل هذه الخاصية، يجب على المستخدم أن يدخل إلى أي جهة اتصال على واتس آب، ومن ثم يضغط على أيقونة موجودة على يمين الشاشة ليظهر له خيار إخفاء الوسائط للحساب المذكور، وبعد اختيار "نعم" ستصبح جميع الصور والفيديوهات الواردة من ذلك الحساب غير ظاهرة في معرض الوسائط بالهاتف.

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر

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