واتس آب يختبر ميزة جديدة لإخفاء الصور والفيديوهات

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق واتس آب يختبر ميزة فريدة لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو المستلمة من معرض الوسائط في الهاتف.

وتتوفر هذه الميزة حاليا في نسخة "بيتا" الجديدة من واتس آب، وفي حال نجاحها، من المفترض أن تتاح لجميع مستخدمي التطبيق على الأجهزة والهواتف الذكية.

WhatsApp Now Lets You Hide Received Media From Gallery: WhatsApp has been adding several subtle new features, like the label on forwarded messages and the ability to record longer voice messages without holding the record icon. Now, another feature… https://t.co/UAHjAWFZdjpic.twitter.com/OgnIv9tzCg — Alan ~AllyBoy~ (@job4verma) 23 июня 2018 г.

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ولتفعيل هذه الخاصية، يجب على المستخدم أن يدخل إلى أي جهة اتصال على واتس آب، ومن ثم يضغط على أيقونة موجودة على يمين الشاشة ليظهر له خيار إخفاء الوسائط للحساب المذكور، وبعد اختيار "نعم" ستصبح جميع الصور والفيديوهات الواردة من ذلك الحساب غير ظاهرة في معرض الوسائط بالهاتف.

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر