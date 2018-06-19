غرامة هائلة لسامسونغ لانتهاكها قوانين براءة الاختراع

فرضت محكمة في ولاية تكساس غرامة قدرها 400 مليون دولار على شركة سامسونغ متهمة إياها بانتهاك قوانين براءات الاختراع.

ووفقا لموقع Bloomberg فإن "سامسونغ انتهكت القوانين عندما تعدت على تقنية تتعلق بزيادة سرعة أداء المعالجات وتقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة الإلكترونية، كانت قد طورتها إنتل بالتعاون مع المعهد الكوري الجنوبي للتكنولوجيا المتقدمة".

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ومن جانبهم، أعرب ممثلو سامسونغ عن أسفهم لقرارات المحكمة الأمريكية مؤكدين أن "سامسونغ ساهمت في تطوير تلك التقنية بالتعاون مع الخبراء في الجامعة الكورية للعلوم المتقدمة، وبالتالي فهي لم تتعد على حقوق الملكية"، وأكدوا أن شركتهم ستتقدم بطلب للنظر بقرارات المحكمة الأمريكية.

يذكر أن هذه الغرامة ليست الأولى التي تفرض على سامسونغ من قبل المحاكم في الولايات المتحدة، ففي مايو الفائت، فرضت محكمة ولاية كاليفورنيا على الشركة غرامة قدرها 539 مليون دولار، متهمة إياها بانتهاك حقوق براءات الاختراع.

المصدر: ياندكس

أسعد ضاهر