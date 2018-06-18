ميزة جديدة في هواتف آيفون تنقذ حياة الكثيرين
Sputnik / Alexander Vilf
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أكد خبراء في آبل أن ميزة جديدة ستظهر في هواتف آيفون قد تساعد على إنقاذ الكثير من الأرواح في الولايات المتحدة.
وأوضح الخبراء أن "نظام iOS12 الذي سيظهر على أجهزة آيفون قريبا سيأتي بميزة جديدة تسمح للمسعفين بتحديد مكان الشخص الذي استدعى خدمة الطوارئ عبر الاتصال بالرقم 911 في أمريكا".
وأشار الرئيس التنفيذي لآبل أنه "لا قلق من تلك الميزة فيما يخص خصوصية المستخدم وإحداثيات موقعه، فتلك الإحداثيات ستظهر للجهات المختصة وحدها، وفقط عندما يقوم المستخدم بطلب النجدة عن طريق خدمة الطوارئ".
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر
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