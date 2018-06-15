"شركة سنودن" سابقا تحمي سدود أمريكا من الهجمات السيبرانية

تعاقدت شركة "Booz Allen Hamilton" مع وزارة الأمن الداخلي ووزارة الطاقة الأمريكية لتأمين حماية شاملة للمرافق الاستراتيجية ضد هجمات قراصنة ‏الكمبيوتر وأي تدخل خارجي.

ورصدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووزارة الطاقة مبلغ 45 مليون $ لحماية المرافق الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية من الهجمات السيبرانية.

إقرأ المزيد

وكتب مجلة "Defense One" أن أكثر من 600 سد في الولايات المتحدة واقعة في منطقة الخطر بسبب نقاط الضعف في شبكاتها الحاسوبية، ما يجعلها عرضة لهجوم سيبراني يؤدي لإغراق مدن بأكملها.

وستتحمل شركة "Booz Allen Hamilton" التي عمل فيها إدوارد سنودن بصفة مبرمج ومحلل برامج لسنوات عدة، العبء الأكبر من موضوع حماية هذه المنشآت الأمريكية الاستراتيجية ودرء خطر الهجمات السيبرانية عنها.

وتشير المجلة إلى حادثة وقعت عام 2016 تزعم فيها أن قراصنة تقنيون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى النظام الحاسوبي لبيانات السدود الأمريكية، واستطاعوا السيطرة على بوابات تدفق المياه فيها.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو