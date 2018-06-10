السوق الروسية تستقبل أنحف حاسب في العالم من "Acer"

أعلنت شركة "Acer" الصينية عن بدء مبيعات حاسب "Swift 7" الشخصي الأنحف في العالم على الأراضي الروسية.

ويتميز الحاسب بهيكل أنيق من البلاستيك والمعدن بسماكة تبلغ "8.98" ملم فقط، وشاشة بمقاس 14 بوصة بدقة عرض Full HD.

ويضمن الأداء السريع لهذا الجهاز معالج "Intel Core i7" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 256 غيغابايت.

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كما زود الحاسب ببطارية تكفيه للعمل 10 ساعات متواصلة، وماسح لبصمات الأصابع، ولوحة مفاتيح بإضاءة داخلية، بالإضافة إلى مستقبلات لشبكات "Wi-Fi 802.11ac" و"4G LTE".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر