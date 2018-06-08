غوغل: هذه هي المجالات العسكرية التي سنشارك فيها

أعلن مدير عام غوغل، سوندار بيتشاي، عن مبادئ جديدة سيتبعها عملاق التكنولوجيا في التعاقد مع الشركات العسكرية، وتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الحربية.

واستهلت الشركة تصريحاتها بالتأكيد على عدم مشاركتها المستقبلية في أي تكنولوجيا عسكرية من شأنها إلحاق الأذى والضرر بالبشرية، أو أي برنامج عسكري لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان.

وأكدت غوغل أنها ستتابع تعاونها مع الجهات العسكرية ولكن بدون أي توظيف لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقط في المجالات التالية: أمن المعلومات، التدريب، الاتصالات والطب العسكري.

Today we’re sharing our AI principles and practices. How AI is developed and used will have a significant impact on society for many years to come. We feel a deep responsibility to get this right. https://t.co/TCatoYHN2m — Sundar Pichai (@sundarpichai) June 7, 2018

ويأتي تصريح غوغل عقب إنهاء التعاون التقني مع وزارة الدفاع الأمريكية فيما يخص تطوير طائرات بدون طيار للاستخدامات العسكرية. وأتى انسحاب غوغل عقب ضغوطات وانتقادات واسعة حول توظيفها الذكاء الاصطناعي في مشاريع البنتاغون.

وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية للتعاقد مع أقوى الشركات في "سيليكون فالي" بغرض كسب المنافسة مع الجيوش العالمية الأخرى، والآن عليها أن تستثني غوغل من مشاريع الذكاء الاصطناعي العسكري.

المصدر: CNN News

قتيبة دعبول