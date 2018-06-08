 
مباشر

غوغل: هذه هي المجالات العسكرية التي سنشارك فيها

العالم الرقمي

غوغل: هذه هي المجالات العسكرية التي سنشارك فيها
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcfs

أعلن مدير عام غوغل، سوندار بيتشاي، عن مبادئ جديدة سيتبعها عملاق التكنولوجيا في التعاقد مع الشركات العسكرية، وتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الحربية.

واستهلت الشركة تصريحاتها بالتأكيد على عدم مشاركتها المستقبلية في أي تكنولوجيا عسكرية من شأنها إلحاق الأذى والضرر بالبشرية، أو أي برنامج عسكري لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان.

وأكدت غوغل أنها ستتابع تعاونها مع الجهات العسكرية ولكن بدون أي توظيف لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقط في المجالات التالية: أمن المعلومات، التدريب، الاتصالات والطب العسكري.

ويأتي تصريح غوغل عقب إنهاء التعاون التقني مع وزارة الدفاع الأمريكية فيما يخص تطوير طائرات بدون طيار للاستخدامات العسكرية. وأتى انسحاب غوغل عقب ضغوطات وانتقادات واسعة حول توظيفها الذكاء الاصطناعي في مشاريع البنتاغون.

وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية للتعاقد مع أقوى الشركات في "سيليكون فالي" بغرض كسب المنافسة مع الجيوش العالمية الأخرى، والآن عليها أن تستثني غوغل من مشاريع الذكاء الاصطناعي العسكري.

المصدر: CNN News

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا