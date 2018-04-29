"Huawei" تطور نظام تشغيل خاص بها بديلا عن "Windows" و "Android" تحسبا لأي عقوبات أمريكية

طورت شركة Huawei الصينية، نظام تشغيل خاص بها، ليكون بديلا عن نظامي التشغيل Android وWindows، حسبما أكدت South China Morning Post.

وقد بدأت الشركة الرائدة في بيع الهواتف الذكية في الصين، بتطوير نظام التشغيل الخاص بها في عام 2012، بعد أن شرعت الولايات المتحدة بإجراء تحقيق في حق شركة ZTE الصينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنعت لاحقا من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في منتجاتها.

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وأوضحت South China Morning Post أن العمل على نظام التشغيل الذي سيكون متاحا في كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، في حالة "السيناريو الأسوأ" وهو أن تفرض الولايات المتحدة عليها، كما كانت ضد ZTE.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الذي تمكنت Huawei من تطويره، أسوأ بكثير من Android، من حيث الخصائص. وفي الوقت نفسه، تؤكد إدارة الشركة أنها لا تخطط لإطلاق النظام في حال كان استخدام التقنيات الأمريكية متاحا.

المصدر: نوفوستي