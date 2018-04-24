الاتحاد الأوروبي يعرقل صفقة واعدة بين آبل و"شازام"

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا موسعا حول طلب آبل حيازة التطبيق الشهير "شازام"، الذي يمكن المستخدمين من التعرف على اسم الأغاني أو الموسيقى التي تعزف في محيطهم.

وبذلك سيؤخر هذا التحقيق واحدة من أكبر صفقات الشركة في تاريخها، لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

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وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية، في تعليقها حول القرار: "المفوضية الأوروبية قلقة حيال هذا الدمج الذي سيحد من خيارات المستخدمين في مجال خدمات تشغيل الموسيقى". ونوهت الهيئة إلى أن الخطوة من شأنها جمع أكبر مشغلي موسيقى في عالم التطبيقات، حول العالم.

ولم تعلق آبل على الموضوع حتى اللحظة، لكن "شازام" أبدت استعدادها للمضي قدما في سبيل "جعل آبل بيتها الجديد"، حسب تعبيرها.

وختمت المفوضية بالقول، إن التحقيق سيستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، وعندها سيتخذ قرار نهائي بالموافقة على الصفقة أو تعطيلها النهائي.

المصدر: CNN

قتيبة دعبول