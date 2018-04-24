"MEIZU" تحيي ذكرى إطلاقها بـ 3 هواتف جديدة

أعلنت شركة "MEIZU" خلال حفل خصصته لذكرى تأسيسها الـ 15، عن إطلاق 3 هواتف جديدة هي "Meizu 15 و15 Plus وM15".

وزودت الشركة هاتف "15 وM15" بشاشات OLED عالية الدقة من تطوير سامسونغ، بالإضافة إلى كاميرات خلفية مزدوجة تحوي أجهزة استشعار متطورة من سوني، وتقنيات التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة.

أما هاتف "15 Plus" الأقوى من بين الأجهزة الثلاثة، فجاء بشاشة OLED بدقة "QuadHD" ومقاس 5.95 بوصة وأبعاد "16:9"، بالإضافة إلى معالج "Exynos 8895".

youtube/DHWS Tests

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كما زودته الشركة بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية "64 و128" غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر