هل تصبح تقنيات الواقع الافتراضي أدوات لإنقاص الوزن؟

أكد أحد مستخدمي موقع "Reddit" الشهير أنه تمكن من استغلال تقنيات الواقع الافتراضي لإنقاص وزنه في أقل من 10 أيام.

وحول هذه التجربة الفريدة قال الشاب الذي يستخدم الموقع تحت اسم "elliotttate" المستعار: "بعد مدة من استخدام خوذ وتقنيات الواقع الافتراضي، لاحظت أن تلك التقنيات تجبر مستخدمها على الحركة المستمرة أثناء اللعب، لذا قررت استغلالها لإنقاص وزني. وفعلا، أضفت بعض التعديلات على غرفتي لأستطيع التحرك بحرية أكثر، وحسنت من جودة الأصوات في خوذة الواقع الافتراضي خاصتي لأن تلك العملية تعطيني دافعا أكبر للحركة، وبدأت بممارسة لعبة Skyrim لبضع ساعات يوميا".

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وأكد الشاب أنه "بعد أن واظب على تلك العملية لأكثر من أسبوع، لاحظ أن وزنه قل بنحو 2 كلغ، رغم أن نظامه الغذائي لم يتغير".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر