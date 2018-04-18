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"إنتل" تطور تقنيات جديدة لتنظيف الحواسب من الفيروسات

العالم الرقمي

Reuters Dado Ruvic
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ذكرت مصادر مقربة من إنتل الأمريكية أن الشركة تعمل على برمجيات جديدة لتسريع عملية تنظيف الحواسب من الفيروسات.

ووفقا للمصادر فإن "هذه البرمجيات ستسرع من عمل الحواسب وتقلل الضغط الذي تولده عمليات البحث عن الفيروسات على المعالجات، فأثناء عملية البحث ستتولى معالجات الرسوميات في الكمبيوتر قسما من المهمات التي من المفترض أن يقوم بها المعالج الأساسي".

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وباستخدام هذه التقنية سيتمكن الأشخاص الذين يستخدمون الحواسب للتصميم الهندسي أو معالجة الفيديوهات والصور أو ألعاب الفيديو من فحص أجهزتهم، دون أن يضطروا للتوقف عن عملهم، فعملية فحص الفيروسات في الكمبيوتر عادة تبطئ من عمله بشكل ملحوظ.

ومن المنتظر أن تظهر تلك البرمجيات خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتعمل في الحواسب التي تحوي معالجات إنتل من الجيل (6 و7و8).

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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