سرقة بيانات ملايين البطاقات المصرفية في أمريكا!

تمكن الهاكرز من الوصول إلى بيانات أكثر من 5 ملايين بطاقة مصرفية بعد اختراقهم للمنظومة الإلكترونية لمتاجر "Lord & Taylor" و"Saks Fifth Avenue" في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "Hudson’s Bay" المالكة لسلسلة المتاجر المذكورة إن "الهجمات الإلكترونية طالت متاجرها في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، ومن المحتمل أنها وصلت إلى متاجرها في كندا".

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ويتوقع الخبراء أن من يقف وراء هذه الهجمات هي مجموعة من قراصنة الإنترنت تطلق على نفسها اسم "JokerStash"، وهي نفسها التي عرضت منذ مدة بيانات 125 ألف بطاقة مصرفية للبيع على الإنترنت.

أما الخبراء في شركة "Gemini Advisory" المتخصصة بأمن المعلومات، فافترضوا أن بيانات البطاقات المصرفية التي حصل عليها الهاكرز من متاجر "Hudson’s Bay" ستعرض لاحقا للبيع في السوق السوداء.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر