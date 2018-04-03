 
مباشر

سرقة بيانات ملايين البطاقات المصرفية في أمريكا!

العالم الرقمي

سرقة بيانات ملايين البطاقات المصرفية في أمريكا!
Reuters Kacper Pempe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k2c8

تمكن الهاكرز من الوصول إلى بيانات أكثر من 5 ملايين بطاقة مصرفية بعد اختراقهم للمنظومة الإلكترونية لمتاجر "Lord & Taylor" و"Saks Fifth Avenue" في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "Hudson’s Bay" المالكة لسلسلة المتاجر المذكورة إن "الهجمات الإلكترونية طالت متاجرها في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، ومن المحتمل أنها وصلت إلى متاجرها في كندا".

إقرأ المزيد
فيروس خطير يهدد الحسابات المصرفية

ويتوقع الخبراء أن من يقف وراء هذه الهجمات هي مجموعة من قراصنة الإنترنت تطلق على نفسها اسم "JokerStash"، وهي نفسها التي عرضت منذ مدة بيانات 125 ألف بطاقة مصرفية للبيع على الإنترنت.

أما الخبراء في شركة "Gemini Advisory" المتخصصة بأمن المعلومات، فافترضوا أن بيانات البطاقات المصرفية التي حصل عليها الهاكرز من متاجر "Hudson’s Bay" ستعرض لاحقا للبيع في السوق السوداء.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة