سوني تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهازين جديدين

أعلنت شركة سوني اليابانية عن نيتها طرح حاسبين لوحيين جديدين في النصف الثاني من العام الجاري.

وتفيد التسريبات بأن "سوني تتحضر لطرح حاسبين لوحيين بشاشات بمقاس 8 و10 بوصات، والخبراء فيها يعملون حاليا على اختبار قدرات كاميرات تلك الحواسب وميزات التصوير الفريدة التي توفرها، حيث من المنتظر أن تطرح الحاسبين في الأسواق أواخر صيف 2018".

إقرأ المزيد

ويذكر أن آخر حاسب لوحي طرحته سوني في الأسواق كان "Sony Xperia Z4 Tablet" منذ نحو 3 سنوات، حيث جاء بنسختين، الأولى بشاشة بمقاس 8 بوصات، والثانية بشاشة 10.1 بوصة، مزودتين بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل وهيكل مقاوم للماء والغبار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر