"Xiaomi" تطلق أول كمبيوتراتها المحمولة المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو
youtube/ Gadget View
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طرحت شركة "Xiaomi" الصينية حاسب "Mi Gaming" المحمول بمواصفات تجعل منه حاسبا مميزا مخصصا لهواة ألعاب الفيديو.
وزودت الشركة الجهاز الجديد بشاشة "Full-HD" بمقاس 15.5 بوصة، و4 منافذ "USB 3.0" تمكن من وصله بمختلف الملحقات الخارجية، فضلا عن منفذي "USB Type-C".
وطرح هذا الحاسب بنسختين، الأولى مزودة بهيكل معدني متين ومعالج "Intel Core i7" ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce GTX 1060"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت وقرص تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت.
youtube/ Gadget View
أما النسخة الأبسط فأتت بهيكل معدني أيضا، ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce GTX 1050 Ti" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت.
ويبلغ سعر النسخة الأغلى من الحاسب 960 دولارا، أما النموذج الرخيص فبسعر 440 دولارا.
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر
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