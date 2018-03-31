"Xiaomi" تطلق أول كمبيوتراتها المحمولة المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو

طرحت شركة "Xiaomi" الصينية حاسب "Mi Gaming" المحمول بمواصفات تجعل منه حاسبا مميزا مخصصا لهواة ألعاب الفيديو.

وزودت الشركة الجهاز الجديد بشاشة "Full-HD" بمقاس 15.5 بوصة، و4 منافذ "USB 3.0" تمكن من وصله بمختلف الملحقات الخارجية، فضلا عن منفذي "USB Type-C".

وطرح هذا الحاسب بنسختين، الأولى مزودة بهيكل معدني متين ومعالج "Intel Core i7" ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce GTX 1060"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت وقرص تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت.

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أما النسخة الأبسط فأتت بهيكل معدني أيضا، ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce GTX 1050 Ti" وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت.

ويبلغ سعر النسخة الأغلى من الحاسب 960 دولارا، أما النموذج الرخيص فبسعر 440 دولارا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر