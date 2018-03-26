إيلون موسك يحذف حسابي "تيسلا" و"سبيس إكس" على فيسبوك

استجاب الملياردير الأمريكي ومؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الشهيرتين لطلبات مستخدمي الإنترنت وحذف حساب الشركتين على موقع فيسبوك.

وبدأت تلك الطلبات تتهافت على موسك بعد الفضيحة التي انتشرت حول استغلال شركة الاستشارات السياسية "Cambridge Analytica" لبيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك، خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

this should be deleted too right? pic.twitter.com/1llNaXS0CC — bryson (@Bryson_M) 23 марта 2018 г.

ومن أبرز من طلب من موسك حذف تلك الحسابات كان المبرمج ورائد أعمال الإنترنت الأمريكي، بريان آكتون، الذي كتب في تغريدة على تويتر: "حان الوقت لحذف فيسبوك".

ولم يتوقف غضب مستخدمي الإنترنت عند طلبهم من موسك حذف حسابي "تيسلا" و "سبيس إكس" على فيسبوك، بل توجهوا إلى تويتر للتعبيرعن استيائهم، حيث نشروا هاشتاغ "#DeleteFacebook" "حذف فيسبوك"، للمطالبة بحذف جميع الحسابات المرتبطة بفيسبوك بما في ذلك حسابات واتس آب وإنستغرام.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر