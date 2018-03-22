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يوتيوب تطلق استوديوهات عالية التقنية خاصة بمنتجي المحتوى في دبي

العالم الرقمي

يوتيوب تطلق استوديوهات عالية التقنية خاصة بمنتجي المحتوى في دبي
twitter@YouTubeSpaceNY
استوديوهات "YouTube Space" في دبي
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أضافت غوغل دبي إلى قائمة المدن التي تمتلك مساحة مخصصة لمنتجي المحتوى والتي تحمل اسم "YouTube Space".

وأصبحت بهذا دبي أول مدينة في الشرق الأوسط مزودة بمثل هذه التسهيلات التي تسمح لمنتجي المحتوى باستخدام أحدث المعدات لإنتاج مقاطع الفيديو لقنواتهم الخاصة على يوتيوب.

ويضم "YouTube Space" في دبي اثنين من الاستوديوهات، وغرفة معدات ومنطقة مشتركة للتواصل، بالإضافة إلى الطعام المجاني، فضلا عن استخدام غوغل لهذا الفضاء مستقبلا من أجل مواكبة الأحداث الهامة فيه وعقد الدورات التدريبية المتعلقة بإنشاء المحتوى وتسويقه.

ويتواجد فضاء "YouTube Space" في عدد قليل من المدن حول العالم، لمساعدة منشئي المحتوى على استخدام أجهزة الصوت والإضاءة والمونتاج المتقدمة بشكل مجاني.

وتمتلك غوغل حاليا "YouTube Space" في 10 مدن حول العالم، من بينها نيويورك ولندن وبرلين ومومباي، ومن المتوقع أن يتم توسيع الفضاء في الشرق الأوسط حيث يمكن أن يشمل مدنا أخرى منها الرياض.

وبإمكان منتجي المحتوى، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولديهم أكثر من 10 آلاف متابع على قنواتهم الخاصة عبر منصة يوتيوب، التقدم بطلب حجز زيارة مجانية واستخدام الاستوديوهات وكافة المعدات من خلال ملء استمارة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: تيك رادار

فادية سنداسني

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