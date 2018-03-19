فيسبوك تصدر نسخا من تطبيقاتها مخصصة لدول العالم الثالث

أصدرت فيسبوك نسخة جديدة من تطبيقها المخصص للهواتف الذكية، تتناسب مع شبكات الإنترنت العاملة في بلدان العالم الثالث.

وأطلقت فيسبوك على هذه النسخة اسم "Facebook Lite"، وأهم ما يميزها وفقا للمختصين هو أنها تعمل مع الهواتف الذكية متوسطة أو ضعيفة الأداء، فضلا عن أنها تعمل باستخدام شبكات الإنترنت من الجيل الثاني "2G" والتي تعتبر بطيئة مقارنة بشبكات الإنترنت الحديثة.

إقرأ المزيد

ولنفس الغرض، طرحت فيسبوك أيضا نسخة "Messenger Lite" الجديدة المخصصة للتواصل عبر الرسائل أو الصوت، حيث تم اختبار "Facebook Lite" و"Messenger Lite" في نيبال وبنغلادش وزيمبابوي استعدادا لإطلاقهما في نحو 100 دولة أخرى.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر