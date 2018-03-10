مشاهدة الأفلام التعليمية تؤدي إلى حجب آي فون 47 سنة

تسبب طفل من مدينة شنغهاي الصينية في حجب آي فون أمه لمدة 47 سنة.

وتفيد صحيفة ساوث تشينا مورنينغ بوست، بأن الأم تركت الطفل مع جهاز آي فون وبدأت تمارس مهامها المنزلية، معتقدة أن الطفل سيشاهد أشرطة الأفلام التعليمية. ولكن بدلا من ذلك طلب من الطفل تسجيل كلمة المرور لفتح الهاتف، إلا انه بدلا من ذلك أدخل عدة مرات مجموعة أرقام غير صحيحة، ما تسبب في حجب الهاتف لمدة 47 سنة.

حاولت الأم تصليح الهاتف في محل صيانة، ولكن المصلح أخبرها بعدم إمكانية تصليحه، وأنه خلال عمله في هذا المجال شاهد حالات لحجب الهواتف لمدة 80 سنة.

تفكر المرأة حاليا هل عليها التخلص من هاتفها الذي لم يعد نافعا، أم تنتظر مرور 47 سنة ليستخدمه أحفادها الذين ستقول لهم "هذا خطأ والدكم".

يذكر أنه في 4 مارس 2018 أعلن أن عمر أجهزة شركة آبل هو 4 سنوات. والآن تستخدم في العالم زهاء 1.3 مليار جهاز من إنتاج هذه الشركة.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما