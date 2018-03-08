هواوي تتأخر بطرح الجيل الثالث من ساعاتها الذكية

أعلنت شركة هواوي الصينية عن نيتها التأخر بطرح الجيل الثالث من ساعاتها الذكية " Huawei Watch 3".

بعد أن كانت هواواي قد أكدت منذ مدة نيتها طرح هذه الساعات خلال معرض "Mobile World Congress 2018"، عاد المدير التنفيذي للشركة ليصرح مؤخرا بأن "الشركة لن تستعجل بطرح تلك الساعات، لأن هذه العملية قد تؤثر على مبيعات Huawei Watch 2 التي طرحتها سابقا".

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وأوضح المدير أن شركته طرحت الجيل الثاني من ساعاتها الذكية خلال معرض Mobile World Congress الذي جرى العام الماضي، وأن مبيعات هذه الساعات لا تزال تحقق أرقاما جيدة ومرضية بالنسبة للشركة، وبالرغم من ذلك فإن فهواوي مصممة على طرح ساعات أحدث لكن في الوقت المناسب.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر