سكايب تطلق نسخة معدلة من تطبيقها المخصص للهواتف الذكية

أكد القائمون على تطبيق سكايب الشهير عزمهم على إطلاق نسخة معدلة من التطبيق مخصصة للعمل على هواتف أندرويد القديمة أو متوسطة الأداء.

وفي البيان الأخير الذي أصدرته سكايب حول الموضوع، أكدت الشركة أن النسخة الخاصة من تطبيقها ستنطلق قريبا، وستكون مصممة للعمل في هواتف الأجهزة الذكية التي تحوي على معالجات وذاكرة وصول عشوائي ضعيفة أو يتم تشغيلها بأنظمة أندرويد قديمة ( 4.0.3 أو 5.1).

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ستحسن هذه النسخة وفقا للخبراء من عمل تطبيق سكايب على الهواتف وخصوصا في حال عملها مع شبكات الإنترنت البطيئة، كما ستزيد من دقة الصورة والصوت أثناء مكالمات الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء في سكايب هم ليسوا أول من حاول تطوير نسخ معدلة للعمل مع الهواتف المتوسطة الأداء، فسبقهم إلى تلك الخطوة القائمون على تطبيقات فيسبوك وغوغل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر