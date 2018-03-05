خبير يحدد العمر الافتراضي لأجهزة آبل الذكية

توصل الخبير هوراس ديديو المتخصص بشؤون التقنية إلى نتائج تبين العمر الافتراضي لعمل أجهزة آبل الذكية.

وبعد دراسات اعتمد فيها ديديو على معلومات وبيانات جمعتها آبل لنحو 2.05 مليار جهاز (iPad و iPhone وApple WatchوiPod touch) بيعت منذ 2013، توصل الخبير إلى أن متوسط فترة استخدام الناس لتلك الأجهزة بلغ 4 سنوات و3 أشهر.

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من جانبه تطرق موقع Business Insider للموضوع حيث ذكر أن "معظم مستخدمي أجهزة آبل الذكية غالبا ما يستعملون تلك الأجهزة لفترات طويلة، ولا يرغبون باستبدالها مع كل ظهور للتقنيات الأحدث".

تجدر الإشارة إلى أن آبل أطلقت منذ مدة هواتف "iPhone X" بشاشات ومظهر جديد كليا، إلا أن تلك الهواتف لم تلب توقعات الشركة من حيث المبيعات، لذا اضطرت لتقليص معدل إنتاجها إلى النصف استعدادا لإطلاق جيل جديد من الهواتف.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر