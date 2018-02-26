برلماني روسي يقترح استحداث وزارة واقع افتراضي

اقترح نائب رئيس لجنة العلم في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بوريس تشيرنيشوف استحداث وزارة التكنولوجيات الجديدة والواقع الافتراضي في الحكومة الروسية.

وأوضح البرلماني قائلا:" لا يجوز التأخر عن تطور التكنولوجيات القادرة على تحقيق الثورة في العلم والمجتمع ككل". ويرى البرلماني أن تلك التكنولوجيات يمكن أن تستخدم بنجاح في السياحة والطب والرياضة والتدريب العسكري.

وأشار تشيرنيشوف إلى أن الغاية من استحداث الوزارة الجديدة هي دعم مجال الواقعين الافتراضي والإضافي. كما ستساعد الوزارة روسيا في تحقيق اختراق بمجال الواقع الافتراضي وستضمن عائدات جديدة.

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وعلاوة على ذلك فإن الوزارة ستساهم حسب البرلماني في تحقيق عملية رقمنة السكان، ما سيؤثر إيجابًا على تطوير الاقتصاد. وعلى سبيل المثال فإن تكنولوجيات الواقع الافتراضي تمكن الأطباء من فحص المرضى عن بعد.

ويمكن تفعيل تكنولوجيات الواقع الافتراضي في عملية التعليم المدرسي أيضا حيث تتاح لطلبة المدارس فرصة للانهماك التام في تلك العملية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف