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فيسبوك يطرح طريقة جديدة لمشاركة المنشورات الخاصة

العالم الرقمي

فيسبوك يطرح طريقة جديدة لمشاركة المنشورات الخاصة
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
فيسبوك يطرح طريقة جديدة لمشاركة المنشورات الخاصة
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تسعى فيسبوك لإدخال ميزة جديدة على المنشورات النصية عبر تطبيقها تحمل اسم "Lists".

ويبدو أن ميزة "Lists" وسيلة لإنشاء قوائم تضم معلومات يختارها المستخدم مثل الأماكن التي يرغب في السفر إليها أو المهام البسيطة اليومية وغيرها لمشاركتها مع الأصدقاء، في حال كان المستخدم لا يرى مانعا في نشر بعض المعلومات الخاصة.

وستظهر الميزة بمجرد النقر على خيار "ما يدور في ذهنك؟" (What’s on your mind?) ومن ثم الضغط على خيار "Add to your post" (على الهاتف)، ومن ثم إنشاء القوائم.

ويمكن وضع عناوين للقوائم وإضافة رموز تعبيرية خاصة بها ووضع مجموعة من المعلومات ضمن كل قائمة، حيث سيتم عرض خمس معلومات فقط وإخفاء البقية لتظهر فقط عند الضغط عليها.

وذكر موقع "TechCrunch" أن الميزة الجديدة التي تم طرحها، الثلاثاء 13 فبراير، هي وسيلة تحاول من خلالها الشركة دفع المستخدمين نحو تبادل المزيد من المحتوى الشخصي على صفحاتهم، بعد أن أضافت في وقت سابق الخلفيات الملونة لكتابة بعض المنشورات، وميزة "هل تعلم؟" وغيرها.

وقد تمت إتاحة خيار "Lists" عبر التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وIOS.

المصدر: ذي فيرج

فادية سنداسني

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