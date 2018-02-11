حاسوب جبار للعسكريين والقوات الخاصة!

استعرضت شركة باناسونيك مؤخرا نسختها الجديدة من الحواسب المحمولة المصفحة المخصصة للعسكريين والقوات الخاصة.

وتتميز هذه أجهزة "CF-20 Mark 2"، وهي من فئة "Toughbook"، بهيكلها المتين المضاد للصدمات والمقاوم للماء والغبار، الأمر الذي يجعلها حواسيب ممتازة يمكن اعتمادها من قبل العسكريين أو القوات التي تعمل في الظروف الصعبة كفرق الإنقاذ ووحدات الإطفاء.

وبالإضافة لكل ما سبق، يقاوم هيكلها الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن أجهزة التشويش والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ما يصعب عملية اختراقها لاسلكيا.

كما يمكن للمستخدمين فصل شاشات حواسيب "CF-20 Mark 2" عن الجسم الأساسي، لتعمل بشكل مستقل كحاسب لوحي.

youtube/ Notebook Italia

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وزودت تلك الأجهزة بشاشات دقتها "1920/1200" بيكسل بمقاس 10.1 بوصة تعمل باللمس، ويمكن للمستخدم استعمالها حتى وهو يرتدي القفازات، فضلا عن بطارية جبارة تتيح العمل بشكل متواصل لـ 16 ساعة.

أما المعالج فأتى من نوع "Intel Core i5-7Y57 vPro" من الجيل السابع، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغابايت، والذاكرة الداخلية "SSD" بحجم 256 غيغابايت.

ويمكن شراء هذا الأجهزة بالتواصل مع الشركة المصنعة مباشرة، ويبدأ سعرها من 3099 دولارا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر