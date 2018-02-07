خطر جديد يهدد الهواتف ويسرق العملات الرقمية!

حذر خبراء في أمن المعلومات من انتشار برمجيات جديدة تهاجم أجهزة الأندرويد وتسرق عن طريقها الشيفرات المخصصة بالعملات الرقمية.

وحول هذه البرمجيات قال موقع Bleeping Computer إن "برمجيات ADB.miner الخبيثة الجديدة التي بدأت بالانتشار تهاجم بعض أجهزة أندرويد، مستغلة عدة نقاط ضعف موجودة في أنظمة التشغيل، وخصوصا في الأجهزة التي تعتمد على نظام أندرويد مرفق بواجهات خاصة أو برامج إضافية غير موثوقة. وبعد اختراق هذه البرمجيات للأجهزة والهواتف الذكية تقوم باستغلالها للقيام بهجمات إلكترونية تسرق من خلالها الشيفرات الخاصة بالعملات الإلكترونية، وبالأخص شيفرات عملة Monero".

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وتبعا للبيانات التي نشرتها شركة "QiHo 360" المتخصصة بأمن المعلومات فإن برمجيات "ADB.miner" أصابت مؤخرا أكثر من 7400 جهاز وهاتف ذكي معظمها في الصين وكوريا الجنوبية، وتنتشر عدوى تلك البرمجيات بسرعة كبيرة ويخشى من وصول خطرها إلى جميع أجهزة أندرويد.

واستنسخت هذه البرمجيات وفقا للخبراء من فيروسات "Mirai" التي انتشرت عام 2016، وأصابت حينها آلاف الأجهزة حول العالم.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر