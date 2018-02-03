أرباح آبل تحطم الأرقام القياسية رغم انخفاض المبيعات

سجلت شركة آبل أكبر أرباح فصلية في العالم، محطمة سجلها الخاص (عمره عامين) على الرغم من بيع عدد أقل من أجهزة آيفون الجديدة.

وحققت الشركة 20.1 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وهو إنجاز لا يصدق، خاصة أن مبيعات أجهزة آيفون تراجعت خلال الربع الأخير من 2017، بسبب ارتفاع سعرها، وفقا للخبراء.

وباعت آبل حوالي مليون جهاز آيفون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن الشركة تمكنت من بيع حوالي 77.3 مليون هاتف ذكي بشكل عام، ما أدى إلى تحقيق عائدات ضخمة بلغت 88.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.

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وعلق الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، على هذا الإنجاز بالقول: "نحقق نتائج رائعة"، ولكن أحد المحللين البارزين قال إن الانخفاض في مبيعات آيفون، كان بسبب سعر آيفون X، وفقا لصحيفة ذي صن.

ويمكن أن يكلف آيفون X، الذي تم إطلاقه، أواخر عام 2017، حوالي 1149 جنيها إسترلينيا للنموذج الكبير، ما يجعله أغلى هاتف تصدره آبل على الإطلاق.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا