سامسونغ توسع تعاونها مع كوالكوم الأمريكية

أكدت مصادر مطلعة أن سامسونغ اتخذت خطوات جدية لتوسيع تعاونها مع عملاق صناعة الإلكترونيات والمعالجات الأمريكية كوالكوم.

ووفقا لصحيفة Wall Street Journal فإن "سامسونغ عقدت مؤخرا عدة اتفاقيات مع كوالكوم، ستزود الأخيرة بموجبها أجهزة سامسونغ المختلفة بالمعالجات والشرائح الإلكترونية".

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ويشمل التعاون بين الشركتين وفقا للمعلومات "عدة بنود، أهمها أن سامسونغ لن تدعم الدعاوى القضائية التي ترفع ضد كوالكوم في كوريا الجنوبية ومختلف مناطق العالم، الأمر الذي سيدعم موقف الشركة الأمريكية في المحاكم ويساعدها على استئناف القرارات القضائية التي فرضت عليها غرامات مادية على مدى الأعوام القليلة الفائتة".

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وتجدر الإشارة إلى أن كوالكوم واجهت في السنوات الأخيرة العديد من الدعاوى القضائية والقرارات التي فرضت عليها دفع مبالغ وتعويضات مادية كبيرة، كان آخرها قرار هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بتغريمها مبلغ 997 مليون دولار، بدعوى تقديم رشاوى لشركة آبل ومحاولة احتكار سوق الرقاقات الإلكترونية.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر