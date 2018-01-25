مستقبل الطب.. سوار للتنبؤ بالسرطان وعمليات جراحية عن بعد!

تعمل شركة "نوكيا" على تصميم سوار مبتكر يمكنه التنبؤ بالسرطان قبل الإصابة به بعدة أشهر بناء على مجموعة من المؤشرات الحيوية.

ونقلت قناة "CNBC" حديث راجيف سوري المدير العام للشركة في حديثه عن هذا المشروع، حيث قال: "سيتمكن السوار من التنبؤ بالإصابة بمرض السرطان قبل حدوثها بعدة أشهر".

وأضاف سوري، خلال حديثه في منتدى دافوس الاقتصادي: "نعتقد أنه بمساعدة المؤشرات البيولوجية سيصبح بالإمكان التنبؤ بالسرطان"، إضافة إلى "إمكانية قياس مستوى الكوليسترول والسكر وحمض اللبنيك في الدم".

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وأشار سوري، إلى أنه يرى أن مستقبل الطب سيكون باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وأجهزة المسح الضوئي المحمولة والتطبيب عن بعد. كما عبر عن ثقته بأن ظهور جيل الاتصالات "5G" سيسمح بإجراء عمليات جراحية عن بعد، لإمكانية تبادل المعلومات دون تأخير، وعلق قائلا: "تصوروا طبيبا في شيكاغو يجري عملية جراحية لمريض في تايوان باستخدام الروبوت!".

المصدر: إزفيستيا

كامل توما