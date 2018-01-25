تطبيق شامل يضبط مواعيد رسائلك في مختلف المسنجرات

ظهر على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد مؤخرا تطبيق جديد يساعد المستخدم على ضبط الرسائل في مواعيد محددة مسبقا، في مختلف المسنجرات وتطبيقات الدردشة الموجودة في جهازه.

ويمكن لتطبيق "Scheduled" استخدام الرسائل النصية "SMS"، أو إرسال النصوص لمختلف جهات الاتصال التي يملكها المستخدم في قائمة التطبيقات كـ "Whatsapp" و"Line" و"Facebook Messenger" و"Twitter" و"Skype" و"LinkedIn" وغيرها، وبمواعيد محددة أيضا، حيث يقوم التطبيق بتلك العملية آليا.

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فبعد الدخول إلى التطبيق، يمكن التوجه إلى جهات الاتصال الموجودة في الهاتف أو قوائم الاتصال في التطبيقات الأخرى، وبعد اختيار الجهة المعنية، يقوم المستخدم بكتابة النص الذي يريد، ثم يضبط موعد توجيه الرسالة، ليقوم التطبيق بشكل آلي بإرسالها في الموعد المحدد.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر