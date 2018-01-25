"DJI" تستعرض درونها الجديد بمواصفات فريدة

استعرضت شركة "DJI" الصينية في نيويورك درونا جديدا قابلا للطي بمواصفات مميزة.

وكشفت الشركة عن تقنيات طائرتها المسيرة الجديدة "Mavic Air"، التي تجعل منها واحدة من أفضل الدرونات المطروحة في الأسواق حاليا.

وتتميز هذه الطائرة بهيكلها الفريد القابل للطي الذي يمكن المستخدم من وضعها في حقيبة صغيرة، ويجعلها أصغر بمقدار 41% تقريبا من مثيلاتها.

كما زودت الطائرة بمحركات صغيرة ومراوح مميزة وبطاريات تمكنها من التحليق لمسافات تصل إلى 4 كلم عن موجهها، وتجعل التحكم بها سهلا للغاية، وتمكنها من الطيران حتى في أضيق الأماكن والممرات.

youtube/ DJI

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أما كاميرتها الفريدة بدقة 12 ميغابيكسل وحساساتها المتطورة، فتمكنها من التقاط الصور والفيدوهات بدقة "4K" وبثها مباشرة للهاتف الذكي الذي يمكن وصله مباشرة مع جهاز التحكم عن بعد، الأمر الذي يسهل التحكم بها ويساعد المستخدم على تحديد الأهداف التي يريد تصويرها بدقة.

وستطرح هذه الطائرة في الأسواق، في 28 يناير الجاري، بسعر 799 دولارا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر