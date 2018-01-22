واتس آب تطلق نسخة جديدة للمراسلات التجارية

أطلق القائمون على تطبيق واتس آب الشهير نسخة جديدة من التطبيق، مخصصة لرجال الأعمال والمراسلات التجارية.

ويفيد الخبراء بأن الفرق الأساسي بين نسخة واتس آب التقليدية ونسخة "WhatsApp Business"، هو أن النسخة الجديدة تساعد مستخدميها من رجال الأعمال أو المستثمرين وأصحاب الشركات والمصالح على تحديد وجهة أو نوع عملهم في حسابهم على التطبيق، حيث يمكنهم استعراض الخدمات التي تقدمها شركتهم بالإضافة للعناوين وقائمة أرقام الهواتف ووجهات الاتصال الخاصة بهم وبالشركة.

WhatsApp Business launches officially for Android in Indonesia, Italy, Mexico, the UK, and the USA https://t.co/3AAlvqi0GXpic.twitter.com/4VT7XW5nyQ — Android Police (@AndroidPolice) 18 января 2018 г.

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ولتفعيل التطبيق، يؤكد مطوروه على ضرورة أن يتطابق رقم الهاتف الذي يدخله المستخدم للتفعيل مع رقم الشركة التي يملكها ويرغب بإنشاء الحساب باستخدام اسمها.

وبات التطبيق متاحا حاليا لمستخدمي أجهزة أندرويد في كل من إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وبريطانيا والولايات المتحدة، ومن المنتظر أن يتاح في عدد من البلدان الأخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر