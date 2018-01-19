روسيا تدخل قائمة أكثر 5 دول تحميلا للتطبيقات في العالم

أكدت شركة "App Annie" المتخصصة بتحليل البيانات أن روسيا دخلت العام الماضي قائمة أكثر خمس دول تحميلا للتطبيقات والبرامج في العالم.

ووفقا للتقرير الصادر عن الشركة فإنه "وفي عام 2017 وحده، أنفق مستخدمو الإنترنت والهواتف الذكية في العالم نحو 86 مليار دولار على شراء التطبيقات والبرامج اللازمة لأجهزتهم، أي ضعف المبلغ الذي أنفق عام 2015، حيث بلغت كميات البرامج والتطبيقات المحملة نحو 175 مليار تطبيق وبرنامج".

وأوضح التقرير أن "روسيا عام 2017 دخلت لأول مرة قائمة أكثر 5 دول تحميلا لتطبيقات الهواتف المحولة في العالم، حيث أخذ بعين الاعتبار البرامج والتطبيقات المحملة من متاجر App Store وGoogle Play وغيرها من المتاجر الإلكترونية".

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وبنمو معدل تحميل التطبيقات في روسيا العام الماضي بنسبة 30% مقارنة بعام 2015، انضمت في 2017 وفقا للتقرير إلى الولايات المتحدة والهند والبرازيل والصين لتصبح واحدة من أكثر دول العالم تحميلا للبرامج، حيث حافظت الصين للعام الثاني على التوالي على صدارة تلك القائمة.

ويشير الخبراء إلى أن مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية يلجؤون غالبا إلى استخدام ما يقارب 30 تطبيقا في الشهر، ويقضون في استخدام تلك التطبيقات لمشاهدة الفيديوهات أو الدردشة وقراءة الرسائل ضعف الوقت الذي يقضونه في تصفح المواقع وصفحات الإنترنت العادية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر