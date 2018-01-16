"المعدن-12".. مستقبل أجهزة سامسونغ

أكد المكتب الأوروبي للملكية الفكرية أن سامسونغ تقدمت بطلب لتسجيل براءة اختراع جديدة تتعلق بخلطة معدنية خاصة ستستخدمها في هياكل أجهزتها المستقبلية.

ووفقا للبيان الصادر عن المكتب مؤخرا فإن "سامسونغ تقدمت، في 12 يناير الجاري، بطلب لتسجيل براءة اختراع جديدة تتعلق بـ (المعدن-12) المتين خفيف الوزن الذي يتكون من خلطة خاصة من الألومينيوم والمغنيسيوم، وسيدخل في تكوين عدد من أجهزتها التي ستنتجها في المستقبل".

ويتوقع أن يدخل المعدن في تركيب نظارات 3D التي ستصنعها سامسونغ بالإضافة إلى عدد من الهواتف والساعات الذكية والشرائح الإلكترونية والبطاريات والطابعات وأنظمة الصوت والتلفزيونات وغيرها من الأجهزة. كما يتوقع أن سامسونغ قد بدأت فعلا بالعمل لإدخاله في حاسبها الشخصي الجديد "Notebook 9" الذي ستطرحه العام الجاري، والذي سيأتي بمواصفات منافسة.

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وتشير بعض المصادر إلى أن سامسونغ قد تعتمد "المعدن-12" في هواتف غالاكسي "S9 وS9+" التي ينتظر أن تظهر العام الجاري والتي ستطرح في معرض "MWC 2018".

ولا تعتبر تقنية استخدام المعادن الخفيفة والمتينة كالألومينيوم في صناعة هياكل الأجهزة الإلكترونية جديدة، فالعديد من شركات التقنية باتت تعتمد على تلك المعادن في السنوات الأخيرة لتطوير أجهزتها، حتى أن بعض المصادر أفادت بأن آبل ستعيد الهيكل المعدني لهواتفها المستقبلية بعد أن تخلت عنه في هواتف "آيفون-8" و"آيفون-X" التي طرحتها مؤخرا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر