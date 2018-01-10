أول هاتف في العالم بميزة ينتظرها عشاق سامسونغ وآبل

استعرضت شركة "Vivo" الصينية مؤخرا أول هاتف في العالم مزود بماسح بصمات أصابع مدمج بالشاشة.

وفاجأت "Vivo" عشاقها في معرض "CES 2018" الأخير باستعراض الهاتف المزود بهذه الميزة الفريدة في الوقت الذي ما زال فيه عشاق سامسونغ وآبل ينتظرونها منذ سنوات.

ويمكن لهذا الهاتف وفقا للخبراء تحديد بصمات أصابع المستخدم عبر الفراغات بين البيكسلات الموجودة في شاشة الـ "OLED"، وتلك العملية تتم بفضل مستشعر خاص (Clear ID FS9500) طورته شركة Synaptics، يعمل عبر البلاستيك وحتى الزجاج.

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كما يمتاز هذا المستشعر وفقا للخبراء في "Vivo" بسرعة الأداء، فسرعة استجابته لا تختلف عن ماسح بصمات الأصابع الموجود في هواتف آبل وسامسونغ الأخيرة، حيث يكفي للمستخدم أن يضع إصبعه على الجزء السفلي من شاشة الهاتف، ليتم فك القفل بكل سلاسة وسهولة.

ومن أهم ما يميز الهاتف الجديد أيضا، هو الشكل الأنيق والشاشة عالية الدقة بحجم 6 بوصات، فضلا عن الأداء السريع الذي يضاهي أداء أفضل الهواتف المطروحة حاليا، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية المزدوجة والكاميرا الأمامية المميزة القادرة على التقاط أفضل الصور.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر