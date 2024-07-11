ويأتي هاتف Lava Blaze X بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (162.4/73.9/8.5) ملم، وزنه 183 غ.

وشاشته جاءت من نوع IPS LCD، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث إلى Android 15، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، ذواكر داخلية 46/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ

وكاميرته الأساسية جاءت بدقة (64+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.

حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات "بلوتوث-5.2"، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

وستطرحه Lava بلونين أساسيين هما الأزق السماوي والرمادي، وسعره نسخه سيكون 190 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena