هاتف متطور ورخيص الثمن يعرض الفيديوهات بتقنية 3D

كشفت ZTE عن هاتفها الذكي الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل سعره المنافس وتقنياته التي تميزه عن بقية الهواتف الأخرى.

وأكثر ما يميز هذا الهاتف هو شاشاته التي حصلت على ميزات تمكنها من عرض الصور والفيديوهات بتقنية 3D.

وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD، مقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.

أما هيكل الجهاز فأتى مقاوما للرطوبة والغبار ومحاطا بإطار معدني متين، أبعاده (163.5/75/8.5) ملم، ووزنه 190 غ.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Android 13، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+5) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

ودعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وستطرحه بسعر 180 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena