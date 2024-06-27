Lenovo تعلن عن حاسب متطور يعمل مع الذكاء الاصطناعي

أعلنت Lenovo عن حاسب YOGA Air 14c الجديد الذي حصل على مواصفات توفر له أداء ممتازا، وتمكنه من العمل مع الذكاء الاصطناعي.

ويتميز هذا الجهاز بحصوله على معالج Core Ultra 7 155H المتطور، الذي يوفر أداء أسرع بنسبة 33% مقارنة بمعالجات الجيل السابق من إنتل، كما جهّز هذا المعالج بوحدة NPU تمكنه من العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحصل الحاسب على هيكل أنيق التصميم وخفيف الوزن، وجهّز بشاشة يمكن طيها بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير.

وشاشته أتت من نوع OLED تعمل باللمس، يمكن الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي، توفر دقة عرض 2.8 K، وسطوعا يعادل 400 شمعة/م تقريبا، ودعمت الشاشة بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات، أما القلم الذي المخصص لها فحصل على 4096 مستوى من حساسية الضغط.

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ودعمته Lenovo بذواكر وصول عشوائي LPDDR5x-7467 بسعة 32 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت، وجهّزته ببطارية تكفيه ليعمل 19 ساعة تقريبا بالشحنة الكاملة، كما زودته بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ لشرائح microSD ، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: devsday.ru