مايكروسوفت تعلن عن مفاجئة سارة لمستخدمي أنظمة Windows 10

أعلنت مايكروسوفت عن طرح نسخة اختبارية من نظام ويندوز، تحمل معها بعض الميزات الجديدة لمستخدمي الحواسب التي تعمل بأنظمة Windows 10.

قالت مايكروسوفت في صفحاتها الرسمية على الإنترنت:"افتتحنا رسميا القناة التجريبية للمستفيدين من خدمات Windows Insider الذين يستعملون أنظمة Windows 10 حاليا، وهذا الأمر سيسمح لنا باختبار الميزات الجديدة في الإصدار 22H2 من Windows 10، قبل أن نطرح هذه الميزات للمستخدمين".

ولم تحدد مايكروسوفت الموعد الدقيق الذي ستطرح فيه الإصدار الجديد لمستخدمي Windows 10، لكنها وعدت أن يظهر بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن طرح هذا الإصدار لايعني أنها ستتخلى عن إلغاء الدعم التقني لأنظمة Windows 10 في أكتوبر 2025.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت سابقا أنها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني والبرمجي لمستخدمي نسخ أنظمة Windows 10 في أكتوبر العام القادم، وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستحث المستخدمين على استعمال أنظمة Windows 11 التي جهّزت ببرمجيات تضمن سلامة أكبر لبيانات الحواسب ومستخدميها.

المصدر: ixbit