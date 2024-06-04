أبرز مواصفات ساعة سامسونغ المنتظرة

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات ساعة Galaxy Watch FE التي ستطرحها سامسونغ بسعر منافس.

تبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة ستكون مختلفة بشكل ملحوظ عن ساعات Galaxy Watch الأخيرة، وستطرح بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والزهري.

وستحصل هذه الساعة على هيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن، محمي من الماء والغبار وفق معياري IP68 وMIL-STD-810H، يمكّن مستخدمها من الغوص بساعته حتى عمق 50 م.

وستجهّز بشاشة AMOLED مستديرة الشكل، مقاس 1.2 بوصة، دقة عرضها (396/396) بيكسل.

وتدعم Galaxy Watch FE تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي، وزوّدت بمعالج SoC Exynos W920، وذواكر وصول عشوائي 1.5 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 غيغابايت.

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ودعمتها سامسونغ ببطارية بسعة 247 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لنحو 30 ساعة بالشحنة الكاملة، كما زودتها بحساسات لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم، وحساس لقياس معدلات نبض القلب، وحساس لقياس معدلات الأكسجة بالدم، ومستشعر يتحكم تلقائيا بإضاءة الشاشة.

المصدر: gsmarena