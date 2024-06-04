مايكروسوفت تسّرح المئات من موظفيها

ذكرت بعض وسائل الإعلام أن شركة مايكروسوفت قامت بحملة تسريح طالت المئات من موظفيها.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن التسريحات طالت بشكل رئيسي موظفي قسم الواقع المختلط (MixedReality)، الذين عملوا على تطوير نظارات HoloLens 2، كما طالت مئات المطورين المسؤولين عن خدمة Azure السحابية التابعة لمايكروسوفت.

وصرح أحد المسؤولين في الشركة لصحيفة The Verge أن "إعادة الهيكلة" طالت موظفي قسم الواقع المختلط في الشركة، ولكن دون تحديد عدد الموظفين المسرحين.

وبداية عام 2023 قامت مايكروسوفت بحملة تسريحات طالت أكثر من 10 آلاف من موظفيها، وفي منتصف يوليو العام الماضي أيضا أجرت حملة تسريحات أخرى طالت قرابة 300 موظف.

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ونهاية يناير العام الجاري أعلنت مايكروسوفت عن تسريح 1900 موظف، نصفهم تقريبا من قسم Activision Blizzard، وفي مايو الماضي أغلقت أربعة استوديوهات في وقت واحد، بما فيها استوديو مسؤول عن تطوير Hi-Fi Rush.

المصدر: kanobu.ru